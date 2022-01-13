Семь экстремистов группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* задержаны в Ивановской области

Двое из задержанных причастны к финансированию международной террористической организации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области задержали семь участников группировки религиозной экстремистской организации "АТ-Такфир Валь-Хиджра"*. По данным ФСБ, двое из задержанных также занимались финансированием запрещенной в России террористической группировки.

Как сообщает УФСБ России по Ивановской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были задержаны три гражданина Российской Федерации и четыре гражданина Азербайджанской Республики. Против них, по данным РИА Новости, возбуждено уголовное дело за организацию деятельности экстремистской группировки.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что двое из задержанных причастны к финансированию международной террористической организации. Им грозит статья за содействие террористической деятельности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце 2021 года сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистской организации в исправительной колонии №5 в Самарской области.

*Запрещенная в России экстремистская организация