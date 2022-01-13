МИД РФ: скатывание к конфронтации России с США и НАТО грозит необратимыми последствиями

В МИД РФ подчеркнули необходимость создания международной системы безопасности в Евроатлантике, основанной на принципах равной и неделимой безопасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российском МИД выступили с заявлением по итогам переговоров в рамках Совета Россия - НАТО. Дипломаты считают, что США и Альянс сейчас стоят перед выбором - идти по пути реализации принципа о неделимости безопасности, который предлагает Россия, или скатиться к конфронтации.

Как говорится в сообщении российского МИД, в ходе прошедших накануне переговоров Россия довела до партнеров тезис о безальтернативности создания международно-правовой системы безопасности в Европе. Она должна быть основана на принципах равенства, подчеркнули дипломаты.

"Необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам "холодной войны", новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия", - сообщили в МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет, считает заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.