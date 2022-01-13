МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет, считает заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», – сказал дипломат в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, Рябков пообещал «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров в случае, если Соединенные Штаты и НАТО не учтут требования РФ. По его словам, переговоры продолжатся «по разным линиям», несмотьря на нежелание Запада идти на уступки.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов.

Накануне состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.