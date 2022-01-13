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Политика13 января 2022 13:14

МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности с США

Переговоры с Вашингтоном прошли на этой неделе в Женеве и продолжались около восьми часов
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности с США

МИД РФ не видит оснований для новых встреч по гарантиям безопасности с США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оснований для новых встреч по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами пока нет, считает заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу», – сказал дипломат в интервью телеканалу RTVI.

Напомним, Рябков пообещал «другие меры и приемы» в отношении западных партнеров в случае, если Соединенные Штаты и НАТО не учтут требования РФ. По его словам, переговоры продолжатся «по разным линиям», несмотьря на нежелание Запада идти на уступки.

Во вторник, 11 января, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Они продолжались около восьми часов.

Накануне состоялось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.