На юго-западе Москвы реконструировали подстанцию «Битца»

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице завершилась масштабная реконструкция подстанции «Битца». Теперь ее мощность выросла в пять раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили перевод питающего центра подстанции на более высокий класс напряжения - 220 кВ, - отметил заммэра. - Это позволяет исключить дефицит мощности и дает возможность для подключения новых абонентов, в целом повышает надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного округа и Новой Москвы».

Кроме того, по проекту построили еще одно здание подстанции с новейшим электротехническим оборудованием и силовыми трансформаторами.

«До реконструкции полная мощность этих устройств составляла 126 МВА, теперь она увеличилась почти в пять раз – до 600 МВА, - уточнил Петр Бирюков. - От ТЭЦ-26 до подстанции «Битца» проложили питающие кабельные линии 220 кВ. Следующим этапом станет перевод существующих потребителей на новые трансформаторы и ремонт основного здания».

Кстати, подстанция «Битца» находится на особо охраняемой природной территории «Битцевский парк», поэтому при ее реконструкции применяются технические решения, минимально влияющие на окружающую среду. Например, на обновленном питающем центре поставили трансформаторы с биоразлагаемой изоляционной жидкостью повышенной пожарной и экологической безопасности. Заммэра отметил, что реконструкция подстанции «Битца» проводится без отключений потребителей. Все «привязанные» к ней сооружения получают электричество без сбоев.