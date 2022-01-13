Заполненность газом подземных хранилищ Европы опустилась ниже 50%

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 53,26 млрд кубометров газа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заполненность газом подземных хранилищ в Европе опустилась ниже 50%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, такая ситуация наблюдается впервые за все время наблюдений, начатых в 2011 году.

Отмечается, что обычно такое значительное снижение заполненности хранилищ газом происходит в начале года, но не в первый месяц. Впервые это случилось так быстро с начала года.

К 12 января 2022 года отбор газа из ПХГ Европы составил 814,66 млн куб. м. В то же время закачка в хранилища оказалась равна лишь 22,64 млн куб. Поэтому европейские подземные хранилища оказались заполнены менее, чем на половину - на 49,33%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и небольших запасов ресурса в своих хранилищах. Об этом говорится в статье Bloomberg.