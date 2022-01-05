Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за морозов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и небольших запасов ресурса в своих хранилищах. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Предпосылками к топливному кризису авторы публикации считают процесс перехода к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В результате из-за этого в прошлом году в Европе сократилась выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.

- Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ, - сказано в статье издания.

Там же отмечается, что пока представить, как будут хранилища наполняться газом без дополнительных поставок из России по "Северному потоку- 2", крайне сложно.

Накануне сообщалось, что цена фьючерсов на газ в Европе после падения снова превышает 1 тысячу долларов на лондонской бирже ICE. 4 декабря стоимость фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара, при этом цена опускалась до 996,7 доллара.