После падения лифта в «Президент-отеле» в Москве возбуждено уголовное дело

В «Президент-Отеле» с большой высоты рухнул лифт. Фото Бориса Кавашкина /ТАСС

После падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в центре Москвы следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. Об этом поздним вечером в четверг, 13 января, сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в «Президент-отеле» на Большой Якиманке с высоты седьмого этажа сорвалась кабина лифта, в которой в этот момент находилось двое рабочих, оба человека погибли. Причины аварии пока только предстоит выяснить. По предварительной версии, к трагедии привело нарушение техники безопасности. Прокуратура Москвы начала проверку.