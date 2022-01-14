КНБ Казахстана подтвердил, что племянник Назарбаева Самат Абиш сохраняет пост зампреда ведомства

Самат Абиш / Фото: правительство Казахстана

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш сохраняет пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Республики Казахстан", - говорится в сообщении казахского КНБ.

В настоящее время Абиш находится в отпуске, отметили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова опровергла ранее опубликованную в издании информацию о задержании племянника Назарбаева. Она заявила, что источник ошибся.

Напомним, изначально издание сообщило, что Самат Абиш, который занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, якобы был арестован несколько часов назад.