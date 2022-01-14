Фигуристка Евгения Медведева одним словом описала мировой рекорд Камилы Валиевой

Камила Валиева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала результат своей соотечественницы Камилы Валиевой в прокате короткой программы на чемпионате Европы. Россиянка обновила мировой рекорд, набрав 90,45 балла.

Медведева в своем Instagram выложила фотографию с трансляции соревнований с подписью «красива», добавив «смайлик», пишет «КП-Спорт». Стоит отметить, что Валиева в промежуточном протоколе разместилась на первом месте, идеально исполнив тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Вторую строчку в промежуточном протоколе занимает бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая в короткой программе 76,25 балла. Третье место у россиянки Александры Трусовой – она упала при выполнении тройного акселя.

Прокат в произвольной программе состоится в субботу, 15 января.