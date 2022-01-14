Лавров назвал неприемлемым требование Запада вернуть российские войска в казармы

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Требование запада "вернуть российские войска в казармы" неприемлемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

По его словам, Запад уже "зарвался", а терпению России пришел конец.

"Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать, - констатировал Лавров. - Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения".

Как ранее писал сайт kp.ru, первый замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман заявила, что российские войска должны отойти от украинских границ и вернуться в казармы.

Сергей Лавров в ответ подчеркнул, что Россия не будет обсуждать требования западных партнеров касательно передвижений войск на территории собственного государства.