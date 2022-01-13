Лавров: Россия не будет обсуждать требования США "вернуть в казармы" войска

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Ранее она высказалась о том, что российские войска должны отойти от украинских границ и вернуться в казармы.

Отвечая на это заявление Лавров подчеркнул, что такие требования Вашингтона неприемлемы.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований", - заявил Лавров в четверг на Первом канале.

Дипломат подчеркнул, что Россия не будет обсуждать подобные требования США.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил, что НАТО не имеет права корректировать перемещения военных сил Российской Федерации на территории России.