Россияне считают, что МРОТ должен быть в 2,5 раза выше Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что жители мегаполисов считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть выше фактического в два-три раза.

Так, самые высокие запросы к уровню МРОТ оказались у москвичей (более 42 тысяч рублей в месяц), жителей Владивостока (40,5 тысяч рублей) и жителей Хабаровска (38,8 тысяч рублей), сообщает "Газета.ru".

Самые скромные ожидания от МРОТ у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тысяч рублей).

Напомним, по решению президента России Владимира Путина минимальный размер оплаты труда в стране повысили до 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) составляет теперь 12 654 рубля, рассказывает RT.

Ранее стало известно, что зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже получают 2,5% работников, то есть почти 690 тысяч россиян, передает ФАН.