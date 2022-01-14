УФАС может отменить закупку мэрии Пятигорска, проведенную в новогодние праздники

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УФАС по Ставрополью приостановило определение поставщика в рамках аукциона, проводимого администрацией Пятигорска.

Мэрия планирует выбрать подрядчика для выполнения работ по озеленению улиц курорта в 2022 году. Начальная цена контракта составляет 80,7 млн рублей, об этом сообщает Newstracker.ru.

Причиной приостановки конкурсных процедур стала жалоба компании «Альтаир» из Ставрополя. И у этих претендентов не было возможности внести деньги на счет для обеспечения заявок.

Также в список претензий вошли и другие допущенные заказчиком возможные нарушения.

Сообщается, что жалобы рассмотрят уже 17 января 2022 года. Между тем, 11 января организатор закупки успел отобрать подрядчика. Им стало ООО «Горзеленстрой». Контракт планируют заключить по начальной максимальной цене 80,7 млн рублей.