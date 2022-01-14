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Общество14 января 2022 9:48

Жительница Нижнего Новгорода вышла на одиночный пикет из-за ситуации в Казахстане

Так девушка хотела выразить протест против вмешательства России в дела другого государства
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородка выразила протест против вторжения России на территорию другого государства.

Нижегородка выразила протест против вторжения России на территорию другого государства.

Фото: REUTERS

Молодая жительница Нижнего Новгорода вышла на одиночный пикет в связи с беспорядками в Казахстане. Девушка встала с плакатом в центре города, на улице Большой Покровской. Об этом сообщает Newsnn со ссылкой на один из пабликов Вконтакте.

На плакате крупными буквами написано «Нет интервенции России в Казахстан!» и нарисован вооруженный солдат, символизирующий ОДКБ, который сапогом давит лежащего на земле казахстанца. Таким образом нижегородка выразила протест против вторжения России на территорию другого государства.

Напомним, стихийные протесты начались в Казахстане 2 января из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Только за первую неделю протестов погибли более 160 человек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи, и Россия направила в страну миротворческие силы, которые будут заниматься охраной стратегических объектов, а обеспечение общественной безопасности по-прежнему лежит на плечах местных силовиков.