Жительница Нижнего Новгорода вышла на одиночный пикет из-за ситуации в Казахстане

Нижегородка выразила протест против вторжения России на территорию другого государства. Фото: REUTERS

Молодая жительница Нижнего Новгорода вышла на одиночный пикет в связи с беспорядками в Казахстане. Девушка встала с плакатом в центре города, на улице Большой Покровской. Об этом сообщает Newsnn со ссылкой на один из пабликов Вконтакте.

На плакате крупными буквами написано «Нет интервенции России в Казахстан!» и нарисован вооруженный солдат, символизирующий ОДКБ, который сапогом давит лежащего на земле казахстанца. Таким образом нижегородка выразила протест против вторжения России на территорию другого государства.

Напомним, стихийные протесты начались в Казахстане 2 января из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Только за первую неделю протестов погибли более 160 человек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи, и Россия направила в страну миротворческие силы, которые будут заниматься охраной стратегических объектов, а обеспечение общественной безопасности по-прежнему лежит на плечах местных силовиков.