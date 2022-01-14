В Татарстане зафиксировано рекордное число заболевших гриппом

Инфекция, о которой особо не было слышно в пик пандемии коронавируса, вновь атаковала жителей республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе медики выявили грипп уже у 544 человек – даже по сравнению с допандейминым временем это рекордное количество заболевших, сообщила во время пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Лююбовь Авдонина.

- В 2019 году за этот период было выявлено лишь 18 случаев гриппа, в 2018 году — 143 случая, в 2020 году случаев гриппа не регистрировалось вообще, - цитирует Авдонину Inkazan.

Отметим, что именно во время пика пандемии коронавируса стало казаться, что новая инфекция вытеснила собой грипп. Но как предупреждали специалисты, надеяться на это не стоило и оказались правы.

Кстати, несмотря на такое резкое возвращение гриппа в Татарстан, он в совокупности с заболеваемостью ОРВИ сейчас держится ниже эпидемиологического порога на 46%.

Чтобы так и оставалось дальше, Любовь Авдонина, рекомендовала жителям республики продолжать и дальше соблюдать все антиковидные меры, так как профилактика гриппа и коронавируса одинакова. В связи со всем этим в Татарстане не стали делать новых послаблений ограничений, введенных из-за COVID-19.