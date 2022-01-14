Рекорд низкого атмосферного давления 74-летней давности зарегистрирован в Москве 14 января 2022 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Атмосферное давление в Москве к полудню пятницы, 14 января, снизилось до 719,9 миллиметра ртутного столба, что стало рекордным показателем.

Как отмечает портал «Метеоновости», cогласно в данном случаем на 12:00 в московском случае, стрелки барометров зафиксировались на отметке в 719,9 миллиметров ртутного столба. Предыдущий рекорд для этого дня составлял 720,5 миллиметров ртутного столба и был установлен в 1948 году.

«Побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня», – говорится в заявление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Москве и Московской области пройдет «желтый» уровень погодной опасности. Из-за сильного снега, гололеда, порывистого ветра, налипания мокрого снега и метели погодные условия представляют угрозу и потенциальную опасность. Непогода будет сохраняться в регионе до вечера субботы, 15 января, а гололедица на дорогах возможна до вечера пятницы, 14 января.