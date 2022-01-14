Министр информации Казахстана заявил об уважении к России

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров Фото: пресс-служба прмьер-министра Казахстана

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии. По словам чиновника, он относится к России с большим уважением, а его высказывания были произнесены более 10 лет назад и уже давно неактуальны.

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел. Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», – заявил Умаров в интервью Sputnik Казахстан.

Как отметил министр, Россию и Казахстан связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество, а Москва является ближайшим партнером Нур-Султана.

Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что националистические заявления нового министра информации Казахстана неприемлемы. Он был назначен на пост президентом республики и сразу оказался в центре скандала, так как глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым, сославшись на якобы русофобские взгляды последнего.