МИД РФ заявил о неприемлемости националистический заявлений нового министра информации Казахстана

В МИД отметили, что заявления нового министра вызвали негативную реакцию граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. Он был назначен на пост президентом республики накануне и сразу оказался в центре скандала, так как глава Россотрудничества отказался работать с Умаровым, сославшись на якобы русофобские взгляды последнего.

Свое мнение по ситуации Захарова высказала в четверг, 13 января, в ходе брифинга в Москве.

"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и т. д., которые справедливо вызвали, как многие сказали, обостренную реакцию у граждан и России, и Казахстана, - мы считаем неприемлемыми", - сказала она.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров ответил на заявление главы Россотрудничества Евгения Примакова. Тот ранее заявил, что агентство не будет работать с новым казахстанским министром из-за якобы русофобских взглядов Умарова.