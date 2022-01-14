Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пик инфляции в России пройден. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что бюджетная политика уже приведена в соответствии с «нормальными уровнями».

«Инфляция - это одна из тех проблем, которые мы получили с прошлого года... Причины в конечном счете - это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры», - сказал глава ведомства в интервью телеканалу РБК.

Силуанов отметил, что спрос был «накачан», однако предложение товаров и услуг не стало больше, в результате чего выросли цены. «Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», - заявил министр.

Глава Минфина также отметил, что Россия не планирует пересматривать план по заимствованиям в 3,3 трлн рублей в этом году, а федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом.

Напомним, ранее Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года. Согласно подсчетам специалистов ведомства, она составила 8,39%.