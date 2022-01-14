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Экономика14 января 2022 13:59

Банк России произвел крупные кадровые перестановки внутри регулятора

Юрий Исаев будет назначен заместителем председателя Центробанка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Банк России произвел крупные кадровые перестановки внутри регулятора

Банк России произвел крупные кадровые перестановки внутри регулятора

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центробанк России произвёл крупные кадровые перестановки внутри регулятора.

Владимир Чистюхин, который ранее курировал развитие рынка страхования и микрофинансовые организации, с 17 января 2022 года займет место первого заместителя председателя Центробанка. Филипп Габуния повышен до заместителя председателя Банка России. Он приступит к этой работе также с 17 января.

Юрий Исаев будет назначен заместителем председателя Центробанка. Он займет свою должность с 26 января 2022 года.

Сергей Швецов, который курирует развитие финансового рынка и повышение финансовой грамотности, покинет регулятор с 21 марта 2022 года, а Дмитрий Скобелкин, который курирует работу «антиотмывочной» платформы, покинет Банк России с 25 января 2022 года.

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор ожидает максимального эффекта от повышений ключевой ставки. По ее словам, это должно произойти уже в 2022 году.