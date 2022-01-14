Советник президента РФ не исключил переселения жителей из районов вечной мерзлоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечная мерзлота в России на сегодняшний день деградирует из-за изменения климата, именно поэтому встает вопрос о возможном переселении жителей этих районов. Такое заявление сделал советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

«Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно», - заявил он на Гайдаровском форуме в пятницу, 14 января.

Уточняется, что повышение температуры в регионах с многолетней мерзлотой идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, что в свою очередь может привести к разрушению мерзлоты и поставить под угрозу объекты инфраструктуры. Отмечается, что в таком случае начнутся прорывы газопроводов и нефтепроводов, разрушение дорог, проседание грунта, а также множество других последствий, которые обойдутся бюджету страны в триллионы рублей.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал недостаточными меры по борьбе с климатическими изменениями, которые накануне были согласованы по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции организации об изменении климата (COP26), подчеркнув, что для спасения планеты нужно принимать больше усилий.