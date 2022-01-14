Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении" Фото: REUTERS

Компания Apple в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», - говорится на сайте службы.

Согласно представленной информации на сайте ведомства, американская компания на данный момент не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не представила филиала и не открыла представительства.

Напомним, в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно документу, к началу 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в соответствующий список попали 13 зарубежных IT-гигантов.