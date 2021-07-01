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Общество1 июля 2021 10:35

Путин подписал закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Закон распространяется на IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, открывать свои представительства на территории нашей страны.

Согласно документу, владельцы IT-гигантов с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять каналы взаимодействия российских регуляторов с ними в России. Подобная обязанность будет распростереться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем, а также организаторов распространения информации в Сети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в комиссии правительства по законопроектной деятельности закон назвали актуальным на фоне участившихся случаев неисполнения сервисами иностранных IT-компаний требований законодательства Российской Федерации.