Путин подписал закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, открывать свои представительства на территории нашей страны.

Согласно документу, владельцы IT-гигантов с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны будут создать свои представительства или учредить российские юридические лица, которые будут представлять каналы взаимодействия российских регуляторов с ними в России. Подобная обязанность будет распростереться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем, а также организаторов распространения информации в Сети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в комиссии правительства по законопроектной деятельности закон назвали актуальным на фоне участившихся случаев неисполнения сервисами иностранных IT-компаний требований законодательства Российской Федерации.