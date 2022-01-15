Вирусолог Чумаков предсказал скорое завершение пандемии коронавируса

Вирусолог предсказал скорое завершение пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Пандемия коронавирусной инфекции может скоро закончиться, поскольку история показывает, что все глобальные эпидемии длятся не более двух-трех лет, заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона, ученый-вирусолог Константин Чумаков.

«Назовите мне пандемию, которая длилась больше двух-трех лет. Не было таких. Была на памяти человечества испанка, это было серьезное испытание. Этот вирус никуда не делся, а просто превратился в сезонный грипп. В результате сформировался популяционный иммунитет. Сейчас, в связи с тем, что на сцену вышел «Омикрон», может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится», – сказал специалист в эфире «Радио России».

Как сообщил Чумаков, по сравнению с другими штаммами при «Омикроне» коронавирус протекает в относительно легкой форме, и смертность от него ниже. По словам вирусолога, омикрон-штамм поражает как правило верхние дыхательные пути, воспаление легких же при нем не развивается.