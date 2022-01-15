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Политика15 января 2022 16:04

Военный эксперт Сивков назвал главное мегаоружие России

Специалист отметил "Посейдон" и "Сармат"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военный эксперт Сивков назвал главное мегаоружие России

Военный эксперт Сивков назвал главное мегаоружие России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переговоры России с США и НАТО не привели ни к какому результату, поскольку западные элиты понимают лишь военную и экономическую силу. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков, который также назвал способы сдерживания угрозы Запада.

«Они понимают только одно - грубую силу. Военную и экономическую», - заявил военный эксперт в эфире «Соловьев live».

Сивков призвал Москву показать силу для сдерживания западных стран при помощи развертывания группировок войск в ответ на наращивание военной опасности со стороны НАТО и США, а также заявил о необходимости создания таких систем вооружения, какие в западных государствах появятся «не скоро, если вообще когда-нибудь появятся».

Военный эксперт уточнил, что в данном случае речь идет об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, самолетов Су-57 и ракетных гиперзвуковых систем, а также запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата». Он также отметил торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат», призвав проводить больше испытаний подобных вооружений.

«Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит, мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации», - заключил он.