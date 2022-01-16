Rai Al Youm: Россия покончила с эпохой лидерства США на мировом рынке оружия

Авторы статьи считают, что России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала Фото: Иван МАКЕЕВ

Британская газета Rai Al Youm заявила о скором окончании эпохи лидерства США в военной сфере. По мнению автора статьи, посвященной этой теме, российский военно-промышленный комплекс уже опережает американский по продажам военной авиации и в ближайшие годы опередит также в других сферах.

Как пишет газета, Россия, Китай и Иран в скором времени отнимут военное лидерство у США, так как американские истребители пятого поколения якобы слишком несовершенны в техническом плане. Россия же, напротив, преуспела, создав зенитные комплексы С-400 и С-500, способные перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента.

Также авторы материала считают, что России нужно всего лишь несколько лет и десятков миллиардов долларов на то, что бы модернизировать свой военный потенциал. США на это потребуется больше ресурсов, прогнозирует издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам совета Россия-НАТО, который прошел 12 января, заявил о риске вооруженного конфликта в Европе. По его мнению, на данный момент такая опасность существует, поэтому важно поддерживать диалог с российской стороной.