Столтенберг заявил о риске вооруженного конфликта в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам совета Россия-НАТО, который прошел 12 января, заявил о риске вооруженного конфликта в Европе. По его мнению, на данный момент такая опасность существует, поэтому важно поддерживать диалог с российской стороной.

"Существует настоящий риск возникновения вооруженного конфликта в Европе, но именно поэтому встреча, которая прошла сегодня, и все, которые проходят на этой неделе, так важны", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс будет делать все возможное для недопущения эскалации ситуации. По его мнению, напряженность в отношениях России и Запада можно снизить. Для этого, отметил Столтенберг, Москва должна быть готова к сотрудничеству и решению вопросов в политическом русле.

Как ранее писал сайт kp.ru, Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Альянс договорились провести серию встреч, где обсудят взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе и вопросы ядерной политики.