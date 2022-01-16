Матвиенко назвала циничными оценки США и НАТО по участию ОДКБ в ситуации в Казахстане

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала реакцию западных стран на то, мог ли Казахстан обратиться в ОДКБ с просьбой направить в страну миротворческую миссию в связи с событиями в стране. По мнению спикера, США и НАТО показали свою циничность, говоря об этой ситуации.

"Этот цинизм, знаете, настолько уже очевиден. Где НАТО, где США, где Казахстан? У нас самая протяженная граница с Казахстаном. Ведь, если бы не удалось своевременно справиться с этой ситуацией, это была бы угроза не только суверенитету Казахстана, это была угроза безопасности суверенитета и стран-соседей", - заявила Матвиенко в эфире "Россия-1".

Спикер Совфеда отметила, что ОДКБ в ходе миссии в Казахстане показала свою дееспособность и востребованность. По словам Матвиенко, на Западе должны считаться с тем, что это серьезная организация, которая готова защитить входящие в нее страны от попыток цветной революции.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 сентября 2022 года, заявил, что основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. По его словам, вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня и продлится не больше 10 дней.