Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на 19 самолетах

Российские миротворцы возвращаются из Казахстана Фото: REUTERS

Первый из 19 самолетов с российскими миротворцами, вылетевшими из аэропорта Алма-Аты, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщили журналистам в Минобороны России в воскресенье, 16 января 2022 года.

Когда приземлятся все самолеты, военнослужащим организуют торжественную встречу, в которой примет участие командование Воздушно-десантных войск РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 сентября 2022 года, заявил, что основная миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. По его словам, вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня и продлится не больше 10 дней.

Напомним, о решении направить коллективные силы ОДКБ объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января 2022 года. Это было сделано после соответствующей просьбы президента Казахстана в связи с массовыми беспорядками в стране.