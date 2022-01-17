Порошенко пропал из перечня лиц, находящихся в розыске на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В понедельник, 17 января, с сайта МВД Украины исчез профайл экс-президента страны Петра Порошенко. Он находился в списке лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске.

Ранее днем на сайте МВД сообщалось, что Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск по инициативе Службы безопасности страны. Экс-президент был назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Спустя несколько часов профайл Порошенко исчез. По адресу, где он находился, сообщается: "Ничего не найдено".

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Петр Порошенко 17 января прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Он прилетел в страну на самолете из Варшавы. Во время выступления адвоката бывший президент закрыл глаза и ненадолго задремал, что запечатлели камеры, снимающие заседание.