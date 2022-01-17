Порошенко уснул в суде

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: кадр видео из зала суда

Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл в страну из Варшавы для участия в судебном заседании. Бывший глава государства, которого обвиняют в госизмене, заснул во время оглашения приговора.

Видео с задремавшим Порошенко опубликовал YouTube-канал "Судебная власть Украины", на котором шла трансляция заседания. Во время выступления адвоката Игоря Голованя экс-президент закрыл глаза, облокотился на руку и стал клонить голову. В таком положении он просидел около минуты, после чего снова открыл глаза и продолжил слушать адвоката.

Стоит отметить, что 17 января Порошенко должна быть выбрана мера пресечения по делу о госизмене.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Украины Петр Порошенко, который прибыл в Киев на судебные слушания против него, заявил в суде о фальсификации уголовного дела о поставках угля из Донбасса. Политик сказал, что не считает себя виновным. Он также попросил суд вернуть в прокуратуру ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.