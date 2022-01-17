Суд оценил годовой доход Google и Meta в России в 144 и 39 миллиардов рублей

Cуд пришел к выводу о необходимости оштрафовать компании на 1/20 от совокупного дохода Фото: REUTERS

Российский суд подсчитал годовой доход компаний Google и Meta на территории России. Это было сделано для того, чтобы высчитать размер штрафа - компании должны уплатить 1/20 от своего совокупного дохода за год.

Как сообщается в опубликованных решениях суда годовой доход Google в России составляет 144,4 миллиарда рублей. Meta заработала 39,8 миллиарда рублей. За какой именно год приведены показатели - не указывается.

Относительно обоих постановлений против зарубежных компаний суд пришел к выводу, что они должны быть оштрафованы на 1/20 от совокупного дохода. Штрафы выписаны за неудаление запрещенной информации, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, на американскую компанию Meta в Великобритании подали коллективный иск на сумму 2,3 млрд фунтов из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook. Речь идет об использовании личных данных пользователей.