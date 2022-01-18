Володин заявил, что США следует перестать угрожать

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Соединенным Штатам необходимо пересмотреть доктрину внешней политики, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в выступлении на открытии весенней сессии во вторник, 18 января 2022 года.

"Вашингтону надо пересмотреть свою доктрину внешней политики, закончить угрожать, - уточнил спикер нижней палаты российского парламента. - Ничего, кроме осложнения отношений, это не принесет".

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США с призывом соблюдать договоренности, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом.

По его словам, угрозы санкциями против первого лица государства воспринимаются в России как оскорбление. Если их попытаются реализовать, то это грозит разрывом государственных отношений, уточнил Володин.