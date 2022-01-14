Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает больше никто

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США с призывом соблюдать договоренности, достигнутые президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом. Текст опубликован в телеграм-канале спикера нижней палаты российского парламента.

"Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности, - подчеркнул Володин. - В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать".

По его словам, угрозы санкциями против первого лица государства воспринимаются в России как оскорбление. Если их попытаются реализовать, то это грозит разрывом государственных отношений, уточнил Володин.

"У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем", - отметил спикер Госдумы.

Он призвал и своих коллег из США использовать разумные доводы в переговорах, а не создавать проблемы, подвергая опасности другие страны.

"Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность, - подчеркнул Володин. - У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявления о возможных санкциях против страны со стороны США в Москве оцениваются крайне негативно.

Официальный представитель Кремля добавил, что это выглядит как попытка оказать давление на страну в ходе переговоров о гарантиях безопасности. Она абсолютно бессмысленная, так как при адекватном ответе можно будет говорить о полном разрыве отношений.

Напомним, законопроект американских сенаторов предполагает, что если произойдет эскалация ситуации на Украине, США могут ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех крупнейших российских финансовых организаций.