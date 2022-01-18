Володин заявил, что инициативы Путина обеспечивают безопасность всего мира

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инициатива президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности направлена на защиту не только населения страны, но и всего мира, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в выступлении на открытии весенней сессии во вторник, 18 января 2022 года.

"Давайте поддержим нашего президента в инициативах, которые обеспечивают безопасность не только нашего государств, но и европейских стран, безопасность всего мира", - обратился к народным избранникам спикер нижней палаты российского парламента.

Володин подчеркнул, что Вашингтону озвучены предложения российского лидера, и теперь их нужно закрепить на бумаге в виде "юридически обязывающих долгосрочных гарантий". Однако четкого ответа со стороны Соединенных Штатов на них не последовало.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Володин призвал своих коллег из США использовать разумные доводы в переговорах, а не создавать проблемы, подвергая опасности другие страны.

"Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность, - подчеркнул Володин. - У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов".

Председатель Госдумы также отметил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира.