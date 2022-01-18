Лавров заявил, что для России важен смысл встречи в Нормандском формате

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос о том, когда состоится встреча в Нормандском формате для решения вопросов вокруг Украины. Как отметил дипломат в ходе брифинга во вторник, 18 января, для Москвы важна не дата встречи, а ее наполненность.

"Для нас главное - не когда встречаться, а зачем встречаться. Если ради того, чтобы президент Зеленский сказал, что по его инициативе собралась группа уважаемых людей - этого нам не надо", - заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что шаги, которые должна предпринять украинская власть, были сформированы еще в 2019 году. Однако с тех пор эти договоренности так и не были реализованы.

"Нам важно четкое понимание - с чем мы будем идти на встречу в Нормандском формате", - резюмировал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия не давала поводов для новых конфликтов вокруг Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия неоднократно обращала внимание на саботаж Минских договоренностей со стороны Украины и говорила о необходимости прекратить его.

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