Лавров заявил, что Россия не давала поводов для новых конфликтов вокруг Украины

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия не давала поводов для новых конфликтов вокруг Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге во вторник, 18 января 2022 года.

"Мы никаких поводов для конфликтной ситуации не создаем, - подчеркнул Лавров. - Мы требуем только одно - соблюдались все договоренности детально".

По его словам, Россия неоднократно обращала внимание на саботаж Минских договоренностей со стороны Украины и говорила о необходимости прекратить его.

Перемещение российских военнослужащих в границах РФ - это внутреннее дело страны, и страна не будет принимать какие-либо требования Запада по этому вопросу, уточнил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО не имеет права корректировать перемещения военных сил Российской Федерации на территории России.