Microsoft купит разработчика игр Activision Blizzard

Сделка включает в себя приобретение всех культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King Фото: REUTERS

Компания Microsoft заявила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов - это стоимость компании при цене 95 долларов за каждую ее акцию.

"Сегодня Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, лидера в области разработки игр и издателя интерактивного развлекательного контента", - говорится в сообщении Microsoft.

Отмечается, что в рамках сделки Microsoft приобретает все культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King. Среди них Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Закрытие сделки ожидается в 2023 финансовом году.

После завершения сделки в состав Microsoft вольётся около 10 тысяч новых сотрудников. Включая нынешнего главу Activision Blizzard Бобби Котика.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Microsoft заявила об обнаружении в системах украинских правительственных учреждений вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под программы-вымогатели, но на самом деле способно вывести из строя все зараженные компьютеры.