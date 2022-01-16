Microsoft обнаружила вредоносное ПО в системах украинских госучреждений

Компания Microsoft предупредила украинские правительственные учреждения о проникновении опасного вируса Фото: REUTERS

Компания Microsoft заявила об обнаружении в системах украинских правительственных учреждений вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под программы-вымогатели, но на самом деле способно вывести из строя все зараженные компьютеры.

"Мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительством Украины", - говорится в блоге компании.

В Microsoft уточнили, что пока не нашли связи вирусной атаки с известными компании группами хакеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел.