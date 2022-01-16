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Политика16 января 2022 10:32

Microsoft обнаружила вредоносное ПО в системах украинских госучреждений

Вирусы способны вывести из строя зараженные компьютеры
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Компания Microsoft предупредила украинские правительственные учреждения о проникновении опасного вируса

Компания Microsoft предупредила украинские правительственные учреждения о проникновении опасного вируса

Фото: REUTERS

Компания Microsoft заявила об обнаружении в системах украинских правительственных учреждений вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под программы-вымогатели, но на самом деле способно вывести из строя все зараженные компьютеры.

"Мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительством Украины", - говорится в блоге компании.

В Microsoft уточнили, что пока не нашли связи вирусной атаки с известными компании группами хакеров.

Как ранее писал сайт kp.ru, неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел.