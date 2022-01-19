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Здоровье18 января 2022 22:04

В ВОЗ заявили, что здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от COVID-19

Пока таких подтвержденных научных данных нет
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ заявили, что здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от COVID-19

В ВОЗ заявили, что здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научных подтверждений о необходимости бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции для здоровых людей пока не нет. Об этом на брифинге заявил старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

- Нет никакого научного подтверждения, что здоровые граждане и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах, - заявила представитель организации.

Также она добавила, что она вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе.

Роспотребнадзор заявил, что к 18 января в Москве было зарегистрирован 1 241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом большинство заболевших не выезжали за пределы области.Больше всего завозных случаев связаны с поездками в Турцию, ОАЭ, Доминиканскую Республику и Египет.

Напомним, сейчас в России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 63,9%.