В ВОЗ заявили, что здоровые люди не нуждаются в бустерных дозах вакцины от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научных подтверждений о необходимости бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции для здоровых людей пока не нет. Об этом на брифинге заявил старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

- Нет никакого научного подтверждения, что здоровые граждане и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах, - заявила представитель организации.

Также она добавила, что она вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе.

Роспотребнадзор заявил, что к 18 января в Москве было зарегистрирован 1 241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом большинство заболевших не выезжали за пределы области.Больше всего завозных случаев связаны с поездками в Турцию, ОАЭ, Доминиканскую Республику и Египет.

Напомним, сейчас в России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 63,9%.