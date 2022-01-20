В Новой Москве столкнулись «Скорая» и легковушка, пострадали три человека

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 19 января, на территории Новой Москве столкнулись машина «Скорой помощи» и легковой автомобиль, в результате пострадали три человека. Среди пострадавших – беременная женщина, которая находилась в «Скорой».

Авария с участием кареты «Скорой помощи» произошла на Варшавском шоссе в районе поворота в сторону посёлка Кленово.

По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, «водитель автомобиля «Хонда» осуществлял поворот на разрешающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем кареты скорой помощи с включёнными спецсигналами». Пострадали «два медработника и госпитализированный, причем, как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ГИБДД по Москве, тяжелых травм никто из них не получил.

Областной департамент по делам ГО, Чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности сообщил сообщил, что беременную пациентку доставили в больницу после ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 6 января в Москве тоже столкнулись «Скорая» и легковушка, тогда погибла 65-летняя женщина.