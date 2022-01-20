Сенатор Пушков назвал глупостью слова экс-посла США о страхе России перед украинской демократией

Сенатор Пушков раскритиковал заявление бывшего посла США в РФ о том, что Россия боится украинской демократии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «потрясающей глупостью» тезис США о том, что РФ испытывает страх перед украинской демократией. Об этом Пушков написал в своем Telegram после того, как американский политолог Майкл Макфол высказался на своей странице в Twiiter, отметив, что демократический режим в Украине представляет собой большую угрозу для России, чем перспективы вступления этой страны в НАТО.

«Потрясающая глупость этого тезиса, повторяемого на все лады в США псевдо-специалистами по России, говорит лишь об одном: об отношении абсолютного большинства граждан России к происходящему на Украине они ничего не знают и знать не хотят, а живут в своих ложных идеологемах, где им удобно и комфортно», - заявил Пушков.

Сенатор отметил, что подавляющее большинство россиян имеет представление о жизни на Украине и не желает такой же для себя.

«В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», - отметил Пушков.

Майкл Макфол несколько лет занимал должность посла США в РФ. Ранее он озвучил «два сценария войны», предположив, как может действовать Россия в попытках развалить НАТО. Подробности здесь на kp.ru.