Два сценария войны: Бывший посол США рассказал, как Россия будет разваливать НАТО

Видный американский демократ и известный специалист по России Майкл Макфо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видный американский демократ и известный специалист по России Майкл Макфол в ходе дискуссии об отношениях США, России и Китая «пофантазировал» по поводу того, как русские будут разваливать НАТО. То, что уничтожить этот военный блок Запада, к границам которого, по словам лидеров альянса, «Россия подошла слишком близко», давно мечтает Владимир Путин - это известно всем. А как именно он мог бы эту мечту сделать явью, пока неясно. Вот Макфол и пробросил пару идеек.

При этом он сделал одну оговорочку: Россия не станет напрямую сталкивать лбами европейские страны-члены НАТО, а будет вести работу с теми политическими течениями в них, которые ставят под сомнение необходимость блока. И вот эта подрывная работа Москвой уже ведется и не безуспешно, достаточно посмотреть на диссидентсвующую в ЕС Венгрию.

Итак, как маститый режиссер-постановщик международных конфликтов, Макфол предлагает две ситуации. И обе, признается он, его пугают.

Первая, на непосвященный взгляд, - чистая «бытовуха». В эстонском городке на границе с Россией горячие эстонские парни повздорили с русскими ребятами. Чего не бывает по молодости и по пьяни. Ну и подрались. И в драке русского - конечно не преднамеренно! - убили. Представили?

Теперь главное: Путин решает отомстить и отправляет через границу группу спецназа. Даже не обязательно, что в ней будут Петров с Бошировым. Они убивают несколько эстонцев и возвращаются обратно в Россию. Вопрос на засыпку: а вступит ли НАТО в войну с Россией за загубленные эстонские жизни?

Вот тут большие сомнения. Наверняка в Париже, Риме и Берлине вместо того, чтобы в поход собраться, начнут всякие отговорки придумывать. Вот вам и фактический развал НАТО! Полная его недееспособность для военного наказания Москвы за безобразия на территории страны-члена альянса.

Другой пример от бывшего посла. Скажем, в Черногории в ходе переворота власть берут пророссийские силы (тем более, как помним, на Западе эту версию в 2016 году пробрасывали: переворот Москва готовила, но он, дескать, провалился). И опять вопрос: а хватит ли у НАТО воли жестко окоротить захватчиков святой демократической власти и их московских покровителей?

Вот так самый могучий военный альянс мира и затрещал по швам. Поэтому неудивительно, что Макфолу от своих же слов страшно стало.

И страхи эти вовсе не напрасны. Проведенные в этом году опросы в натовских странах показали: в половине из них, включая Францию, Испанию, Германию и Италию, большинство ответили отрицательно на вопрос, должна ли их страна прийти на помощь союзнику по НАТО, если бы Россия ввязалась в серьезный военный конфликт с ним. И Эстония не случайно возникла в «этюде войны» от Макфола. Прибалты уже много лет буквально продавливаются западными политиками, военными и экспертами на роль жертвы российской агрессии, которая станет началом третьей мировой.

После поражения в Афганистане, где формально воевали не только США, а и страны НАТО, вопросы о перспективах альянса и его необходимости задают во многих европейских столицах. Известный правдоруб президент Чехии Милош Земан уже высказал свои сомнения: если блок не справился в Афганистане, то может, зря мы на него деньги тратим? Многие европейские лидеры тоже заговорили, ввиду небывалого провала натовской машины, о необходимости неких особых европейских вооруженных сил. Оснований для беспокойства, высказанного Макфолом, у американцев достаточно: ведь когда-то альянс и был создан именно для того, чтобы Америка доминировала в Европе.

Майкл Макфол - человек в России известный. Два года просидел послом США в Москве, приложил руку к формированию несистемной оппозиции, лидеры которой регулярно ходили к нему в посольство на доклады и за инструктажем. Правда, был вынужден вернуться на родину, так и не дождавшись победы опекаемых им «светлых людей». Макфол до сих пор считает, что в России у США есть «незавершенные дела» - подлинную демократию ведь так и не достроили…

Но на днях он принимал в Стэнфордском университете, где преподает, президента Украины Зеленского. И тот уж точно порадовал профессора и экс-дипломата тем, что Украина с непреодолимым упорством рыбы, идущей на нерест, стремится в НАТО. Вот на кого Америка могла бы по-настоящему положиться. Только бы альянс к тому времени, когда Украине пообещали принять в него - лет через двадцать - Россия не развалила.

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Позднее он признал, что подобное поведение было ошибкой (подробности)