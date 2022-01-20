Глава МИД Украины Кулеба показал Блинкену карту страны с Кубанью и Таганрогом в составе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: публикация со страницы Дмитрия Кулебы в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе общения украинский дипломат продемонстрировал коллеге карту страны, на которой изображены три российских региона.

Публикация, посвященная встрече с Блинкеном, появилась на странице Кулебы в Twitter.

"Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины", - написал министр.

К публикации было добавлено несколько фотографий. На одной из них показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область), а также регионы современной Польши. На фото Кулеба демонстрирует карту своему американскому коллеге, показывая пальцем в один из регионов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибудут на Украину в начале февраля 2022 года. Дипломаты намерены посетить Киев и линию соприкосновения в Донбассе. Поездка запланирована как "сигнал о поддержке и солидарности" с неприкосновенностью суверенитета Украины.