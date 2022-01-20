Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетят Киев и Донбасс в феврале 2022

Поездка дипломатов на Украину состоится в начале февраля Фото: REUTERS

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибудут на Украину в начале февраля 2022 года. Дипломаты намерены посетить Киев и линию соприкосновения в Донбассе.

Как сообщил глава автрийского МИД Александер Шалленберг, поездка запланирована как "сигнал о поддержке и солидарности" с неприкосновенностью суверенитета Украины, пишет РИА Новости.

"В начале февраля я совершенно осознанно вместе с моими чешским и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и в Донбасс к линии соприкосновения на востоке", - анонсировал поездку Шалленберг.

Он добавил, что безопасность Украины важна для Австрии и других стран, так как в случае с ней "речь идет и о нашей собственной безопасности".

Как ранее писал сайт kp.ru, 17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые приехала на Украину. Там она заявила о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на линию разграничения сторон.