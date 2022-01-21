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Политика21 января 2022 12:07

Блинкен заявил, что удовлетворен встречей с главой российского МИД Лавровым

Госсекретарь США пообещал предоставить письменную реакцию на российские предложения
Мария ПАВЛОВА
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Сергей Лавров заявил, что Энтони Блинкен остался удовлетворен встречей 21 января.

Сергей Лавров заявил, что Энтони Блинкен остался удовлетворен встречей 21 января.

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удовлетворен итогами встречи с главой россиского МИД Сергеем Лавровым, которая прошла в пятницу 21 января в Женеве. Об этом сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. Трансляция пресс-конференции доступна здесь на kp.ru.

Лавров отметил, что встреча с Блинкеном была промежуточной и госсекретарь США пообещал предоставить в течение недели письменную реакцию на российские предложения.

«Опыт нашего общения с западными коллегами изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось. Мы сегодня услышали некоторые повторения аргументов о свободе выбора альянсов, военных союзов. Встреча была у нас промежуточной. Энтони Блинкен сказал, что удовлетворен и на следующей неделе будет представлена письменная реакция», - сказал Лавров.

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве в пятницу 21 января продлилась полтора часа.