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Политика22 января 2022 20:14

МИД Германии опроверг слухи об эвакуации семей сотрудников посольства с Украины

В ведомстве рассказали, что следят за безопасностью персонала и находимся в тесном контакте с партнерами
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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МИД Германии опроверг слухи об эвакуации семей сотрудников посольства с Украины

МИД Германии опроверг слухи об эвакуации семей сотрудников посольства с Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщения о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине, сообщает агентство dpa.

В ведомстве объяснили изданию, что в связи с ситуацией вокруг Украины на данный момент МИД не проводит в данном регионе каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.

- Мы внимательно следим за безопасностью нашего персонала на Украине и находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне, - рассказали агентству в министерстве.

Накануне немецкое издание Bild узнало, что Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине. По информации журналистов, внешнеполитическое ведомство планирует вывезти родственников дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации в стране.

До этого Bloomberg сообщил, что власти США не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих.