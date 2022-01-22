МИД Германии опроверг слухи об эвакуации семей сотрудников посольства с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщения о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине, сообщает агентство dpa.

В ведомстве объяснили изданию, что в связи с ситуацией вокруг Украины на данный момент МИД не проводит в данном регионе каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей.

- Мы внимательно следим за безопасностью нашего персонала на Украине и находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне, - рассказали агентству в министерстве.

Накануне немецкое издание Bild узнало, что Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине. По информации журналистов, внешнеполитическое ведомство планирует вывезти родственников дипломатов с Украины в случае ухудшения ситуации в стране.

До этого Bloomberg сообщил, что власти США не исключают эвакуацию семей американских дипломатов с Украины из-за стягивания Россией к своим границам военнослужащих.