Актер Дзюник объяснил слова о смерти Куравлева: «Это ошибка, ошибка!» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вот уже несколько дней поклонники обеспокоены судьбой народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. В середине января он попал в больницу с коронавирусом. Оказалось, что долгое время народный любимец живет в хосписе, где и подхватил болезнь.

Пока одни недоумевали, почему родные сдали актера в хоспис, другие с тревогой ловили новости о его состоянии.

И тут вдруг актер Леонид Дзюник опубликовал в соцсети слова прощания с Куравлевым.

«22 января 2022 года на 86 году жизни, после вынужденного пребывания в доме престарелых и тяжелой болезни, ушел из жизни по истине народный артист Леонид Вячеславович Куравлев», - написал В Facebook Дзюник.

Сам актер очень скоро понял, что ошибся. Свой поступок он объясняет тем, что очень переживал за коллегу и не разобрался в новостном потоке.

«Это ошибка, ошибка! Я не знаю, я увидел в интернете, посмотрел — вроде бы написано это самое,— пояснил Дзюник Пятому каналу.

После публикации он стал просматривать ленту друзей и понял, что никто не пишет слова соболезнования.

«Смотрю — никаких новостей, историй не было. Все остается по-прежнему. Его просто перевели из реанимации опять в хоспис, поэтому, я так думал, пошла информация как будто бы он скончался», - пояснил Дзюник.

Актер спешно удалил свой пост, но пользователи уже успели сделать скрины с досадной шибкой.

В свою очередь врачи поделились, что в состоянии 85-летнего пациента наметилась положительная динамика. куравлева лечат от пневмонии, ПЦР-тесты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщает телеканал "360".

Актер был выписан из больницы и снова заехал в хоспис. Оказывается, что в доме престарелых дивет еще одна известная актриса - Лидия Федосеева-Шукшина. Туда ее, якобы, сдала дочка Ольга. Она и семейный адвокат Шукшиных опровергли информацию и объяснили, как обстоят дела на самом деле, сообщает NEWS.ru.