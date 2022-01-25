Байден по видеосвязи провел переговоры с европейскими лидерами Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на Украине. Об этом журналистам сообщили в пресс-пуле Белого дома.

- Защищенная видеоконференция главы государства с европейскими лидерами началась в 3:05 по полудню (23:05 по мск) и закончилась в 4:25 по полудню (00:25 по мск), - уточнили в пресс-пуле Белого дома.

Ожидалось, что участие в видеозвонке примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.

По итогам переговоров Байден заявил, что обсуждения продемонстрировали полное единодушие участников видеоконференции.

- У меня была очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами, - сказал американский лидер.