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Происшествия25 января 2022 8:07

Туристы зависли на канатной дороге в Узбекистане из-за отключения электричества

МЧС направило спасателей на курорт в Узбекистане, где на канатной дороге зависли туристы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Спасатели помогут туристам спуститься с остановившейся канатной дороги

Спасатели помогут туристам спуститься с остановившейся канатной дороги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа туристов зависла на канатной дороге на курорте Амирсой, расположенный недалеко от Ташкента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Узбекистана во вторник, 25 января 2022 года.

Ведомство направило к месту происшествия спасателей. По предварительным данным, инцидент произошел из-за массового отключения электроэнергии.

"Отряд спасателей выехал к курорту, - уточнили в ведомстве. - Людям помогут аккуратно спуститься из кабин канатки на землю".

Как ранее писал сайт kp.ru, в нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии наблюдаются перебои с электричеством.

По информации Министерства энергетики Узбекистана, ситуация вызвана аварией на территории Казахстана.

Из-за отключения электроэнергии в Ташкенте перестали функционировать метрополитен и светофоры. Движение регулируют инспекторы городской дорожно-патрульной службы.